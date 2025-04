Dudu volta a treinar no Cruzeiro a pedido do técnico Leonardo Jardim

Jogador e seu staff não chegaram a um acordo para rescisão com o clube. Assim, o treinador solicitou a reincorporação do atacante às atividades

A decisão foi tomada após reunião do jogador e seu staff com a diretoria da Raposa nesta quarta-feira. Assim, ele voltará a treinar na Toca da Raposa junto ao restante do elenco, que estará se preparando para o duelo contra o Vila Nova, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Contudo, o atacante não será relacionado neste primeiro momento e ainda não tem permanência garantida no clube.

O objetivo do treinador em reincorporar Dudu é evitar que o Cruzeiro gastasse milhões em uma possível rescisão do contrato do jogador, que chegou à Raposa no fim do ano passado, com vínculo até dezembro de 2027. O Cabuloso já investiu pesado em luvas e gasta um montante elevado de salários para o atleta.

O Cruzeiro desejava uma rescisão a custo “zero”. No entanto, o jogador e seu empresário, André Cury, pediram R$ 28 milhões de multa rescisória, pouco abaixo da metade do valor total de R$ 60 milhões previsto no contrato do jogador.

Atacante perdeu a titularidade no Cruzeiro

Dudu perdeu a condição de titular com Leonardo Jardim em abril e demonstrou insatisfação com a reserva após a derrota para o Palestino, pela Copa Sul-Americana. Dessa maneira, o episódio foi considerado o estopim para o clube tirá-lo do jogo contra o Vasco. Em seguida, ele acabou afastado dos treinos de segunda e terça-feira.

“No meu modo de ver, estava vindo numa sequência boa. Não sei por que o treinador optou por me tirar do time. A gente respeita a opinião. Não sei por que optou por me tirar do time”, disse o camisa 7, após o duelo contra a equipe chilena.