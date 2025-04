Dourado garante ‘ceifada incompleta’ se marcar diante do Flamengo

Centroavante do Botafogo-PB lembra passagem pelo Rubro-Negro e projeta duelo difícil nesta quinta-feira, às 20h, pela Copa do Brasil

Hoje no Botafogo-PB, Henrique Dourado, o “Ceifador”, vai reencontrar o Flamengo, seu ex-clube, nesta quinta-feira (1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Aos 35 anos, o centroavante continua “ceifando” e promete mudar a tradicional comemoração caso faça valer a “Lei do Ex”, às 20h (de Brasília), no Castelão de São Luís.

“Eu costumo dizer que os gols que eu fiz no Flamengo me proporcionaram uma mudança de patamar. Uma mudança de vida, uma tranquilidade de vida também para a minha família, para mim. Então sou muito grato a isso. (…) Eu, quando estava no Fluminense e enfrentei o Palmeiras, fiz a ceifada, mas eu não comemorei fazendo a ceifada por completo, por respeito e gratidão a tudo que o Palmeiras tinha me proporcionado em 2014. Então, creio que com o Flamengo também, se acontecer de eu fazer um gol, acredito que também não vou ceifar por completo”, disse Dourado ao ‘ge’.