Djurgarden x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

As semifinais da Liga Conferência 2024/25 começam a ser disputadas nesta quinta-feira, 1º de maio. Djurgarden e Chelsea se enfrentam às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira principal competição dos clubes europeus. A partida será disputada na Tele2 Arena, em Estocolmo, enquanto o duelo da volta está marcado para a próxima quinta-feira, 8 de maio, no Stamford Bridge, em Londres. Quem avançar encara o vencedor de Betis x Fiorentina na grande final.

Como chega o Djurgarden

Os donos da casa vivem um momento irregular na temporada e aparecem como azarões nesta semifinal de Liga Conferência. Além de ser o time de menor expressão entre os quatro classificados para as semifinais, o Djurgarden vem de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

No entanto, o técnico Jani Honkavaara não precisa lidar com problemas no elenco e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.

Como chega o Chelsea

Por outro lado, o Chelsea aparece como favorito para buscar a vaga na decisão da Liga Conferência. Dessa maneira, o clube londrino terá que voltar de Estocolmo com um bom resultado para definir a classificação em casa.