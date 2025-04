Cruzeiro x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro faz a sua estreia na Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (01). Em meio a uma tentativa de recuperação na temporada, a Raposa recebe o Vila Nova, no Mineirão, às 21h30 do feriado, em jogo de ida do torneio.

Nono colocado do Brasileirão no passado, o Cruzeiro começa agora sua jornada na Copa do Brasil. Depois de um começo de ano ruim no Mineiro e três derrotas seguidas na Sul-Americana, o Cabuloso conseguiu dar um respiro, ao vencer o Vasco no último final de semana. Já o Vila passou por Inter de Limeira e Rio Branco-VN nas fases anteriores, vem de vitória contra o Chapecoense e está na terceira colocação da Série B.