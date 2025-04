Corinthians atrasa pagamento de premiação a jogadoras por título de 2024

Timão só realizou o pagamento de duas parcelas do prêmio com relação ao título da Libertadores Feminina do ano passado

A situação financeira do Corinthians segue sendo delicada. Com as contas reprovadas pelo Conselho Deliberativo, o Timão vê agora um novo problema surgir com o seu time feminino. As jogadoras ainda não receberam a maior parte das parcelas com relação a premiação pelo título da Libertadores do ano passado.

Por conta das questões financeiras, o clube fez um acordo com o elenco para parcelar à premiação em seis vezes. Até aqui, apenas duas parcelas foram honradas. A falta de pagamento fez com que algumas atletas deixassem o clube no final do ano.