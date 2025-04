Conmebol define data da final da Copa Intercontinental Sub-20 entre Flamengo e Barcelona

Entidade confirma que decisão acontecerá dia 23 de agosto, no Maracanã, na busca do Rubro-Negro pelo bicampeonato do torneio continental / Crédito: Jogada 10

Depois da conquista da Libertadores Sub-20, o Flamengo terá pela frente a busca pelo bicampeonato mundial da categoria. Assim, o Rubro-Negro irá enfrentar o Barcelona, que goleou o Trabzonspor por 4 a 1 e conquistou a Uefa Youth League. A Conmebol, então, anunciou que o confronto acontece dia 23 de agosto, no Maracanã. Afinal, a sede da final da Copa Intercontinental Sub-20 é de responsabilidade do clube vencedor da Libertadores. A equipe carioca ficou com o título do torneio após vencer o Palmeiras, nos pênaltis.