Conmebol confirma vitória do Fortaleza e pune Colo-Colo por incidentes na Libertadores

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira (30) a alteração do placar do jogo entre Colo-Colo x Fortaleza, pela segunda rodada da Libertadores, realizada no estádio Monumental David Orellano, em Santiago (CHL), no dia 10 de abril. De acordo com a entidade que gere o futebol sul-americano, a vitória fica com o time brasileiro por 3 a 0.

Além disso, confirmou novas punições aos chilenos após infrações a diversos regulamentos da entidade, incluindo o Código Disciplinar, o Regulamento de Segurança de 2025 e o Manual de Clubes da Libertadores. Assim, além da derrota, o Colo-Colo terá de jogar com portões fechados nos próximos cinco jogos em casa – já cumpriu um deles.