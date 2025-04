Com Cristiano Ronaldo apagado, Al-Nassr é eliminado da Champions da Ásia

Fim do sonho de Cristiano Ronaldo e do Al-Nassr em conseguir uma vaga na final da Champions League Asiática. Nesta quarta-feira (30), a equipe árabe liderada pelo astro português caiu por 3 a 2 para o Kawasaki Frontale, do Japão, no duelo único pela semifinal do torneio continental, no King Abdullah Sports City. Ito, Ozeki e Ienaga marcaram para o clube japonês, e Mané e Durán conseguiram descontar com desvios na zaga.