Cléber Xavier é apresentado e diz que comparação com Tite é ‘inevitável

Treinador mostrou-se animado com seu primeiro trabalho como treinador e disse que errou sobre futuro de Neymar / Crédito: Jogada 10

Cléber Xavier foi apresentado oficialmente como o novo técnico do Santos. Este será o primeiro trabalho solo do treinador, após 24 anos ao lado de Tite. O comandante disse que será inevitável as comparações com seu companheiro, mas espera repetir o sucesso de anos, agora na Vila Belmiro.

Foram 24 anos de parceria, o cara que me deu toda a confiança, o cara com quem eu tenho relação muito forte e que me deu todo o espaço para desenvolver, junto dele, o comando de equipes grandes e de seleção brasileira. Mas eu não temo. Não tenho como temer", disse Cléber Xavier. "Eu vou ficar muito contente, muito feliz, se eu conseguir, dentro dessa carreira que eu inicio agora, conquistar pelo menos a metade dos títulos que a gente conquistou juntos e apresentar o futebol da maneira que a gente apresentou, desde os aspectos defensivos como os ofensivos, em todas as equipes que a gente passou. Eu espero conseguir isso, eu me proponho a isso", completou. Cléber Xavier admite erro em colocação sobre futuro de Neymar Além disso, Cléber Xavier também rebateu uma polêmica, após dizer que não via Neymar jogando no Brasil e sim na Europa, em meio à indefinição sobre seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Contudo, na coletiva, o treinador admitiu que errou em sua colocação.