Caixinha não aceita acordo com Santos e ameaça ir à Justiça

O Santos tem um novo treinador. Cléber Xavier é o novo comandante e seguirá o trabalho na equipe para o restante da temporada. Contudo, o clube ainda tem pendências para acertar com o técnico Pedro Caixinha, que estaria extremamente incomodado com a diretoria.

Isso porque o clube registrou a rescisão de contrato com o treinador português no Boletim Informativo Diário (BID). Mas o Santos ainda não pagou a multa rescisória do técnico, de aproximadamente R$ 15 milhões. O estafe do treinador ameaça entrar na Justiça se não receber o montante à vista até 2 de maio.

Por sua vez, o Santos propôs na semana passada o pagamento de forma parcelada, que seria quitado em três anos. Contudo, o empresário rejeitou a oferta e não respondeu mais aos contatos da diretoria. Sem uma nova resposta, o clube avançou pelo desligamento unilateral, sem a assinatura em contrato, e entregou o caso ao departamento jurídico.

O estafe do técnico acredita que o Santos infringiu um regulamento da CBF, ao rescindir o contrato sem a assinatura do treinador. Tanto o treinador quanto o empresário ficaram sabendo da rescisão por meio da imprensa. Eles acreditavam que o clube estivesse impedido de seguir adiante na regularização do novo técnico sem a assinatura do português.

O Santos já avisou que está disposto a realizar o pagamento, mas na forma que o fluxo de caixa permite. Ou seja, parcelado. Assim, Caixinha espera até o dia 2 de maio para receber a quantia ou vai entrar na Justiça.