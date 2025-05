Botafogo-PB x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo nesta quinta (1), às 20h, no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, pela terceira fase da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo faz sua estreia na competição contra o Botafogo-PB, nesta quinta-feira (1), no Castelão de São Luís, no Maranhão, pelo jogo de ida da terceira fase. Por estar na Libertadores, o Rubro-Negro iniciou a disputa apenas nesta fase, enquanto o Belo começou desde o primeiro mata-mata. Nas duas primeiras fases, o clube paraibano eliminou a Portuguesa e o Concórdia. As equipes se enfrentam pela quarta vez na Copa do Brasil. A última em 2003, e os cariocas nunca perderam em duelos pela competição. A única vitória do Belo para cima do Rubro-Negro foi em 1980, pelo Brasileirão.

Onde assistir A partida entre Botafogo-PB e Flamengo, pela terceira fase da Copa do Brasil, terá transmissão da Amazon Prime. Como chega o Botafogo-PB Comandado pelo técnico Antônio Carlos Zago, o Botafogo-PB não terá desfalques importantes para o jogo. O treinador está em fase inicial de trabalho no Belo, mas já conseguiu pontos positivos na solidez defensiva. O time, inclusive, ainda não foi vazado no início da Série C do Brasileirão. Para o duelo, a tendência, afinal, é que o time se feche e tente garantir a solidez defensiva como fator principal. No seu elenco atual, o Botafogo-PB, aliás, tem nomes conhecidos, como o meia Camilo, ex-Botafogo, e ainda Henrique Dourado, atacante que já passou pelo Flamengo. Como chega o Flamengo Em boa fase na temporada, o Flamengo, afinal, sofreu apenas três derrotas no ano e marcou 17 gols nos últimos dez jogos. A única derrota recente foi para o Central Córdoba, pela Libertadores e a única do ano sob o comando do técnico Filipe Luís. No compromisso mais recente, o Rubro-Negro, aliás, recebeu o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e venceu com facilidade por 4 a 0, mantendo-se na liderança da competição nacional.