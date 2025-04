Betis x Fiorentina: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Liga Conferência 2024/25 / Crédito: Jogada 10

Betis e Fiorentina começam a disputar uma vaga na final da Liga Conferência 2024/25. Nesta quinta-feira, 1º de maio, as equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da terceira principal competição dos clubes europeus. A partida será disputada no Estádio Benito Villamarín, enquanto o duelo da volta está marcado para a próxima quinta-feira, 8 de maio, no Stadio Artemio Franchi em Florença, na Itália. Quem avançar encara o vencedor de Djurgarden x Chelsea na grande final. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

O Betis conseguiu se recuperar na temporada após a janela de inverno, principalmente desde a chegada do brasileiro Antony, e chega como forte candidato a conquistar a vaga na final da Liga Conferência. Além disso, o clube de Sevilha chega embalado após golear o Real Valladolid por 5 a 1, no Campeonato Espanhol, que manteve o time na briga por uma vaga nas próximas competições europeias por meio da LaLiga. Contudo, o técnico Manuel Pellegrini terá que superar alguns problemas no elenco para o jogo desta quinta-feira. Isto porque, Diego Llorente, Marc Roca e Chimy Avila, lesionados, são baixas confirmadas. Eles se juntam ao atacante Cucho Hernández, que não foi inscrito na Liga Conferência e também está fora. Ao mesmo tempo, Cedric Bakambu é tratado como dúvida por conta de dores musculares. Como chega a Fiorentina Por outro lado, a Fiorentina também atravessa um bom momento na temporada e chega embalada após três vitórias nas últimas cinco partidas no Campeonato Italiano. Além disso, a equipe está na luta por uma vaga no G-4 do Calcio, de olho na classificação para a próxima edição da Champions.

Por fim, a boa notícia para o torcedor da Viola é que o técnico Raffaele Palladino não enfrenta grandes problemas no elenco e pode contar com reforços importantes. Isto porque Moise Kean, artilheiro da equipe na temporada com 23 gols em 39 jogos, participou dos últimos treinamentos do time e pode voltar ao time titular nesta quinta-feira. Além disso, o zagueiro Dodô, que ficou de fora da partida contra o Empoli no último final de semana, no Campeonato Italiano, aparece como dúvida após se recuperar de uma virose.