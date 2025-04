Barcelona e Inter empatam em jogaço na semifinal da Champions

Barcelona e Inter de Milão fizeram um grande jogo nesta quarta-feira (30), e ficaram no empate por 3 a 3, no Estádio Olímpico Lluís Companys, no primeiro duelo entre as equipes nesta semifinal da Champions. Os italianos chegaram a abrir uma vantagem de 2 a 0 nos primeiros 20 minutos de jogo, com golaços de Marcus Thuram, de letra, e Dumfries, mas o Barça buscou o empate ainda no primeiro tempo com belo gol de Lamine Yamal e Ferrán Torres, em assistência de Raphinha. Na segunda etapa, Dumfries recolocou os visitantes em vantagem, mas o goleiro Sommer, contra, confirmou o empate do Barça após linda finalização de Raphinha.

Raphinha teve mais uma boa atuação com a camisa do Barcelona e está perto de assumir a artilharia da Champions. O brasileiro marcou 12 gols na competição, um a menos que Guirassy, do Borussia Dortmund, já eliminado. Ele poderia ter se isolado nesta quarta-feira, mas a Uefa deu gol contra do Sommer após a linda finalização do camisa 11 bater no travessão e bater nas costas do goleiro antes de parar no fundo da rede.

Por outro lado, apesar do grande resultado neste primeiro duelo da semifinal, a Inter chegou a quatro jogos seguidos sem vitória. O time vinha de três derrotas, onde sequer marcou gols, e agora deixou escapar o triunfo após abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo.

Barcelona x Inter de Milão

As duas equipes fizeram um grande primeiro tempo, com golaços e uma reação do Barcelona, liderado por uma grande atuação de Lamine Yamal. Logo aos 35 segundos, Marcus Thuram abriu o placar com um toque de letra após assistência de Dumfries. Aos 20 minutos, o próprio Dumfries marcou um belo gol e ampliou para os italianos. Mas o Barça respondeu rápido: aos 24, Yamal fez uma jogada individual e marcou um golaço. O empate veio aos 37, no único lance de perigo do time espanhol sem participação de Yamal. Pedri lançou Raphinha, que ajeitou de cabeça para Ferrán Torres finalizar e confirmar o 2 a 2 na primeira etapa.