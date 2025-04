Autor do gol do Fluminense, Keno agradece chance e valoriza vantagem na Copa do Brasil

Atacante foi um dos jogadores que mais finalizaram ao gol da Aparecidense, no triunfo do Tricolor por 1 a 0 pela 3ª fase da Copa do Brasil

“A gente sabia que seria um jogo difícil. Tivemos uma derrota no clássico que foi doída e sabíamos que a torcida iria protestar pelo primeiro tempo muito ruim contra o Botafogo. Levantamos a cabeça, pois sabemos que não fizemos um bom jogo. Hoje, fiquei feliz pela oportunidade que o Renato me deu, fiz o meu melhor e Graças a Deus fiz o gol. Agora, levamos uma vantagem para o jogo da volta”, disse.

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre a Aparecidense, o Fluminense deixou a desejar em alguns fundamentos e irritou a torcida no Maracanã, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Afinal, a equipe perdeu muitos gols ao longo da partida e concedeu espaços para o adversário, que não soube aproveitar. Na saída de campo, o autor do gol, Keno, reconheceu que o time não foi bem diante do Botafogo e agradeceu pela oportunidade como titular diante do time goiano.

Dessa forma, as equipes voltam a se enfrentar pelo jogo de volta no dia 21 de maio, às 19h30 (de Brasília). A princípio, o jogo acontece no Serra Dourada, para decidir quem avança às oitavas do torneio nacional.

Para o confronto desta terça-feira (29), o técnico Renato Gaúcho fez três mudanças com as entradas de Gabriel Fuentes, Nonato e Keno nos lugares de Renê, Facundo Bernal e Canobbio. O atacante foi o principal destaque do time carioca, com nove finalizações e muitas jogadas individuais, quebrando linhas.

Por fim, o próximo compromisso do Tricolor será no sábado (3), às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.