Atlético e Grêmio têm interesse em Dudu, fora dos planos do Cruzeiro

Atacante negocia rescisão com o clube celeste após falas polêmicas e relação conturbada com o treinador Leonardo Jardim

Dudu está fora dos planos do Cruzeiro após falas polêmicas e relação conturbada com o treinador Leonardo Jardim. Ele foi afastado dos treinos na última segunda-feira e já não entra em campo contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil, na quinta-feira.

Com a rescisão de Dudu e Cruzeiro iminente, Atlético-MG e Grêmio monitoram a situação e têm interesse em contratar o atacante. Contudo, a Raposa tenta junto ao staff do jogador a redução da multa rescisória, que é de R$ 60 milhões. Afinal, o atleta tem contrato até o fim de 2027. A informação é do “ge”.

Assim, os clubes que pensam em contratar estão de olho no imbróglio. O Atlético-MG, arquirrival do Cruzeiro, está interessado. Cuca, treinador do Galo, trabalhou com Dudu anteriormente e pode ser um forte fator. Oficialmente, os representantes do Galo “não comentam a respeito de jogador do rival”. O empresário do jogador, André, Cury afirma que ainda não foi procurado por clubes para tratar de uma possível transferência envolvendo Dudu.

Do outro lado, o Grêmio, do técnico Mano Menezes, que tem Luiz Felipe Scolari como coordenador de futebol, também acompanha os desdobramentos. O clube espera o fechamento da situação para tomar algum posicionamento.

Fim de Dudu e Cruzeiro muito perto

As conversas, neste momento, caminham para uma ruptura entre atacante e clube. A rescisão, afinal, é o cenário mais provável. Entretanto, Dudu ficaria sem poder atuar por um mês e meio. Isto porque as janelas do Brasil e exterior estão fechadas. Então, Dudu só poderá ter sua inscrição a partir de 10 de junho, com a abertura da janela para clubes no Mundial de Clubes, mas que poderá ser utilizada pelas outras equipes.