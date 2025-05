Athletic Bilbao x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Este jogo terá a volta no dia 8/5, em Old Trafford, a casa do Manchester United. E quem vencer este duelo enfrentará na semifinal os ingleses do Tottenham ou os noruegueses do Bodo/Glimt. A decisão da Liga Europa nesta temporada ocorrerá no dia 21/5 exatamente na casa do Bilbao, o Estádio San Mamés.

Athletic Bilbao e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira, 1/5, às 16h (de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha. Trata-se do jogo de ida da semifinal da Liga Europa. O Athletic Bilbao, historicamente conhecido como o “quarto grande” da Espanha, busca seu primeiro título da Liga Europa. Mas o time basco já foi vice-campeão duas vezes, em 1977 e 2012. Já o Manchester United busca chegar à sua terceira final — foi campeão em 2017 e vice em 2021.

Nas quartas da Liga Europa, o Bilbao eliminou o Rangers com empate fora e vitória em casa. Desta vez, espera fazer valer mais uma vez o fator de ser o mandante. Mas nçao terá força máxima. O principal desfalque do técnico Ernesto Valverde é Oihan Sancet, fora por lesão, desfalcando o setor ofensivo. Guruzeta e Sannadi disputam a vaga de comandante do ataque.

Como chega o Manchester United

Após uma classificação épica diante do Lyon, o técnico Rúben Amorim espera que desta vezo United não sofra tanto contra o BIlbao. Mas ele não poderá contar com Diogo Dalot. Afinal, o jogador sofreu uma lesão na panturrilha, nem com Joshua Zirkzee, com lesão na coxa. O zagueiro Matthijs de Ligt ainda se recupera de dores musculares e, mesmo que seja liberado, deve começar no banco. Com isso, a zaga será formada por Yoro e Maguire, enquanto Hojlund será o centroavante.

Uma certeza no time é que o volante brasileiro Casemiro, que vem ganhando a confiança do treinador português, segue como titular absoluto no meio-campo.

ATHLETIC BILBAO X MANCHESTER UNITED

Liga Europa – Semifinal (ida)

Data e Horário: 1/5/2025, às 16h (de Brasília)

Local: San Mamés, Bilbao (ESP)

ATHLETIC BILBAO: Simon; Gorosabel, Vivian, Alvarez e Berchiche; Galarreta e Jauregizar; Iñakí Williams, Berenguer e Nico Williams; Guruzeta (Sannadi). Técnico: Ernesto Valverde

MANCHESTER UNITED: Onana; Yoro, Maguire e Shaw; Mazraoui, Ugarte, Casemiro e Dorgu; Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund. Técnico: Rúben Amorim

Árbitro: Espen Andreas Eskas (NOR)

Auxiliares: Jan Engan e Isaak Elias Bashevkin (NOR)

VAR: Aleandro Di Paolo ITA