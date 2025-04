Allan Jesus se manifesta após vitória contra Luva de Pedreiro na Justiça: ‘Receba’

Allan Jesus usou suas redes sociais para comemorar a vitória contra o Luva de Pedreiro na Justiça , que determinou o pagamento de cerca de R$ 6 milhões do influencer digital ao ex-empresário. O valor engloba multa rescisória, juros, correções e danos morais.

“Tentaram me derrubar, mas esqueceram que no meu sobrenome tem Jesus. Os humilhados serão exaltados. E aqueles que ajudaram a criar e disseminar, nas redes sociais, a narrativa e o roteiro para me destruir? Nem os próprios amigos ele ajudou… Mas Deus vê tudo. Agora, RECEBA!”, escreveu.