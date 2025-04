Alan Franco tem dores no pé esquerdo e preocupa São Paulo

Titular do São Paulo na vitória sobre o Náutico , na terça-feira (29), no Morumbis, pela Copa do Brasil, o zagueiro Alan Franco virou mais uma dor de cabeça para a comissão técnica de Luis Zubeldía. O defensor foi substituído na reta final da segunda etapa com dores no pé esquerdo e preocupa para os próximos jogos.

Alan Franco se machucou após uma disputa de bola no campo de ataque do Tricolor. Ele pediu substituição, dando lugar a Sabino aos 38 minutos do segundo tempo, e deixou o gramado mancando. Depois, iniciou o trabalho de recuperação com gelo.

Alan será reavaliado nos próximos dias para saber se tem uma lesão mais grave. Contudo, o argentino acendeu uma preocupação a mais na comissão técnica, que já convive com muitos desfalques.

Afinal, Oscar (posterior da coxa esquerda), Lucas Moura (dores no joelho direito) Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Arboleda (sobrecarga), Pablo Maia (tornozelo direito) e Calleri (ruptura no LCA do joelho esquerdo) já são desfalques. Além disso, Ferreirinha ficou fora do duelo contra o Náutico por causa de uma sobrecarga muscular. Desta maneira, Alan Franco pode ser o sexto desfalque da equipe.

