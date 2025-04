Web resgata vídeo em que Hanna Santos cita proximidade com Artur Jorge: ‘falamos quase todos os dias’

O caso entre Artur Jorge e Hanna Santos, neta de Nilton Santos, se tornou o grande assunto extracampo das últimas 24 horas no mídia esportiva. Não demorou muito para torcedores do Botafogo resgatarem uma entrevista em que a jovem, até então funcionária do canal do clube no YouTube, comenta sobre sua relação com o ‘Mister’ — como o português ficou conhecido no Glorioso. A repórter citou justamente a relação íntima entre eles, definindo-o como “um amigo” pessoal.

“Falo com o Mister quase todos os dias. Virou um amigo. Tenho muito carinho por ele. Veste o conceito família Botafogo. Na festa [do título], ele vinha e me abraçava e eu chorava. Eu olhava para ele, abraçava e chorava… Uma pessoa muito querida. Falamos quase todo dia”, disse Hanna em dezembro de 2024. Seguindo a linha do tempo das notícias, os dois já estavam juntos nesse período.