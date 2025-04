São Paulo x Atlético-MG (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes não vem tendo um grande desempenho no começo do Brasileirão Sub-20 e tentam recuperação nesta quarta-feira (30/4)

São Paulo e Atlético-MG medem forças nesta quarta-feira (30/4), às 20h30, no CT de Cotia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. As equipes, aliás, precisam vencer para subir na tabela e sonhar com uma vaga na próxima fase. Afinal, o Tricolor é o 11° colocado, com nove pontos, enquanto o Galo está mais para baixo, na 16° posição, com sete pontos somados.

Onde assistir

A partida terá transmissão da SPFC Play.