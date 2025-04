São Paulo x América-MG (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o América-MG nesta quarta-feira (30/4), às 16h, no CT Laudo Natel, em Cotia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Tricolor vem fazendo grande campanha e é o terceiro colocado, com 14 pontos e apenas uma derrota em toda a competição. Já o Coelho está na nona posição, com nove pontos e tenta engatar a segunda vitória seguida, após bater o Sport fora de casa.

Como chega o São Paulo

O São Paulo chega para a partida ocupando a terceira colocação do campeonato, com 13 pontos conquistados, mas com grande campanha. Afinal, a equipe vem de três jogos sem perder e está caminhando para garantir sua vaga nas quartas de final do Brasileirão Feminino. O grande destaque do Tricolor, entretanto, fica para o conjunto. Afinal, o time de Thiago Viana vem atuando muito bem nesta temporada, com o sistema ofensivo formado por Isa, Dudinha e Crivelari jogando muito bem. Destaque também para a lateral esquerda Bia Menezes e a volante Robinha.

Como chega o América-MG

Por outro lado, o América-MG, conhecido como Spartanas, está na nona posição da tabela, com 9 pontos. O time mineiro vem motivado após vencer o Sport por 2 a 1 fora de casa e tenta entrar na zona de classificação. Contudo, o Coelho ainda precisa se provar contra os postulantes ao título, já que não conseguiu vencer diante dos times da parte de cima da tabela.

SÃO PAULO X AMÉRICA-MG (FEMININO)

8ª rodada do Brasileirão Feminino

Data e horário: 30/04/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia (SP)

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Day Silva, Bia Menezes, Maressa, Aline, Camilinha, Isa, Crivelari e Dudinha. Técnico: Thiago Viana

AMÉRICA-MG: Tainá, Vick, Mayara, Mimi, Ana Flávia, Ilana, Arias, Iara, Gadu, Rafa Levis, Soraya. Técnico: Jorge Victor.

Árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)

Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)

