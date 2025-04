São Paulo consegue diminuir dívidas com Dani Alves, Ceni, Dorival, entre outros

O São Paulo apresentou um novo balanço financeiro com déficit de R$287,6 milhões , dívida total de R$ 968,2 milhões e novo recorde de arrecadação (R$ 731,8 milhões em receitas em 2024). Contudo, o que chama a atenção no balancete é a diminuição das dívidas com alguns ex-jogadores e treinadores que passaram recentemente pelo clube.

Por exemplo, o ex-jogador Daniel Alves teve sua dívida bem reduzida pelo Tricolor. Na quebra de contrato, em setembro de 2021, o clube assumiu com ele um acordo para pagamento de parcelas de R$ 450 mil mensais. O clube começou devendo R$20,1 milhões para o ex-atleta e agora o valor está.

Além disso, o São Paulo conseguiu zerar sua dívida com o ex-volante Jucilei. Num processo antigo com o clube, ele recebeu R$ 673 mil do Tricolor e encerrou suas pendências com o Tricolor. Houve também redução de dívidas com o ex-jogador Richarlyson, de R$ 5,3 milhões para R$ 2,5 milhões.

Ídolo do clube, Rogério Ceni também tinha valores a receber. O ex-goleiro fechou o ano com dois valores a receber do clube: R$ 300 mil como pessoa física e R$ 1,1 milhão como jurídica.

Dorival Júnior, que acertou nesta semana com o rival Corinthians, fechou a temporada passada com R$ 2,2 milhões em aberto na pessoa física. Em pessoa jurídica, mais R$ 2,4 milhões. O valor dos dois treinadores ainda estão em aberto, mas com negociações avançadas para, enfim, serem quitadas.