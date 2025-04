Santos anuncia a contratação do técnico Cléber Xavier

Técnico, que faz primeiro trabalho solo, assina com Peixe até dezembro de 2025 e comanda o time contra o CRB, pela Copa do Brasil

O Santos anunciou, na tarde desta terça-feira (29), a contratação do técnico Cléber Xavier. O Peixe concluiu o acordo com o treinador e assinou até dezembro de 2025. O técnico de 61 anos foi escolhido como substituto de Pedro Caixinha. Ele já estará à frente no treino nesta terça e comandará o time na partida contra o CRB, nesta quinta (1), às 18h, na Vila Belmiro, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil de 2025.

Auxiliar de Tite por 24 anos, Cléber terá seu primeiro trabalho em carreira solo. Além dele, os auxiliares Matheus Bachi, filho de Tite, e Vinicius Marques Oliveira, e o preparador físico Fabio Mahseredjian também chegam ao Peixe.

Com 37 anos de carreira no futebol, Cléber já havia dito no ano passado que estudava havia algum tempo a mudança de auxiliar para treinador. Tanto que no Flamengo, deixou o filho de Tite, Matheus Bachi, assumir mais funções, já que projetava um trabalho solo.

A pausa de Tite para cuidar da saúde mental apareceu como uma grande oportunidade para Cléber iniciar o trabalho como treinador. Isso porque é a chance de continuar com as ideias e projetos que seu mentor sempre o auxiliou.

Cléber Xavier tem em seu currículo nada mais nada menos que duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022. Além disso, já trabalhou em grandes equipes do futebol nacional como Grêmio, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, sendo o último mais recente. Assim, é difícil desassociar o trabalho do técnico com Tite, tanto nas conquistas quanto nos fracassos.