Roger Machado destaca mau momento dos atacantes após vitória magra do Inter

Colorado passou sufoco para marcar no Beira-Rio, mas conseguiu bater o Maracanã e abrir vantagem na terceira fase da Copa do Brasil

Após vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã , no Beira-Rio, Roger Machado analisou o desempenho do Inter na partida de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. O resultado magro frustou, pois se esperava uma atuação melhor contra a equipe cearense que está na Série D.

“Me preocupa a gente ter esse volume contra um time de hierarquia diferente da nossa e não ter a efetividade para transformar isso em gol. Mas o jogo poderia ter terminado em quatro a zero para nós. O que me preocupa é ter pouca efetividade para transformar o domínio em gol. Isso faria a gente sofrer menos nos jogos”, comentou Roger.

Além disso, Roger Machado também comentou sobre o mau momento dos atacantes do Inter. Para ele, é uma preocupação, já que não basta só não sofrer gols, mas é preciso também balançar as redes.

“O que me preocupa é o mau momento individual dos nossos atacantes. Não vejo que o time todo não está bem. É mais um setor. Não basta não sofrer gols. Temos que balançar as redes também”, disse o técnico.

Agora, o Colorado volta a campo pelo jogo de volta no dia 22 de maio, às 19h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com a vantagem conquistada, o Internacional joga por um empate para garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

