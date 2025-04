Palmeiras encerra preparação, e trio volta a treinar com elenco

O Palmeiras encerrou a preparação para o duelo contra o Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira (29), na Academia de Futebol. Dessa maneira, o técnico Abel Ferreira ganhou novidades em campo.

Murilo, Mayke e Raphael Veiga, em transição entre as partes física e técnica, trabalharam com o elenco do Verdão. O zagueiro, inclusive, está relacionado para o jogo pela Copa do Brasil. Por outro lado, Marcos Rocha e Bruno Rodrigues também estão na fase de transição. Contudo, seguiram em trabalhos à parte do plantel.