Organizada do Santos exigiu presença do presidente em protesto

A organizada Torcida Jovem do Santos publicou um vídeo na manhã desta terça-feira (29), detalhando como foi o protesto no CT Rei Pelé. A intenção do grupo era conversar com o presidente Marcelo Teixeira, jogadores, além de membros da diretoria e comissão técnica. O mandatário não estava presente no local.

No momento da invasão, apenas os jogadores que foram reservas ou que não participaram do jogo contra o Bragantino estavam em campo. Os titulares, que atuaram na derrota na Vila Belmiro, realizavam atividades internas. No entanto, o grupo não conseguiu invadir o hotel ou a academia.

“Nossa primeira atitude foi exigir a presença do presidente e diretoria, o que não aconteceu. Conduzimos a conversa, deixando claro que atletas e o dirigente presente precisam cobrar a postura da diretoria por um bom ambiente de trabalho e preencher as lacunas na estrutura do Santos”, escreveu a organizada nas redes sociais.

Um dos membros da organizada ligou ainda dentro do gramado do CT para um funcionário do Santos exigindo a presença do presidente, o que acabou não acontecendo. O técnico interino, César Sampaio, chegou a dizer que o elenco pode entregar mais durante o papo com os torcedores. O líder da organizada fez cobranças fortes.

“O Santos é maior do que todo mundo aqui, vocês só estão de passagem. Vocês passam, estão com o bolso cheio de dinheiro e vão viver a vida de vocês. E o torcedor, como fica nessa p…? Para não correr e ficar olhando a bola dentro de campo, falta muito mais pra jogar no Santos. Nós não viemos aqui para dar pitaco no trampo do Cesar Sampaio, do Santos nós entendemos. Quem não está aqui para enfrentar a pressão do Santos, pega a malinha e vai embora”, disse o torcedor.