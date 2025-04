Martinelli, do Fluminense, projeta confronto com a Aparecidense: ‘Garra e total seriedade’

Volante analisa as dificuldades que o Tricolor pode encontrar no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira, no Maracanã

Após a derrota para o Botafogo, a primeira sob o comando do técnico Renato Gaúcho, o Fluminense volta suas atenções para a 3ª fase da Copa do Brasil. Assim, a equipe carioca entra em campo nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília). Ela irá medir forças com a Aparecidense (GO), no Maracanã, pelo jogo de ida. O volante Martinelli projetou as dificuldades que o Tricolor pode encontrar no duelo.

De acordo com o jogador, para superar as adversidades, o time goiano tende a dar a vida em campo para surpreender. Nesse sentido, o intuito é igualar o adversário na garra e vontade para conquistar uma boa vantagem para o duelo de volta. Afinal, as equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 21 de maio, às 19h30 (de Brasília), no Serra Dourada.