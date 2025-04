Maringá x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Galo visita o time paranaense nesta terça-feira (29), no Estádio Willie Davids, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

O Atlético-MG visita o Maringá nesta terça-feira (29), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Willie Davids, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O time paranaense, vice-campeão do Estadual, está invicto há 11 partidas e na terceira colocação da Série C. Por outro lado, a equipe mineira está no Z4 da Série A e venceu apenas um jogo nas últimas cinco partidas. Confira as principais informações do duelo.

A Voz do Esporte transmite, ao vivo, a partir de 18h, o embate. Cristian Rafael narra com o suporte de Cleiton Santos nos comentários e Will Ferreira nas reportagens.