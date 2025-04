Mãe se diz vítima de golpe aplicado por suposta amante de ex-Botafogo: ‘triste esse caráter’

Cláudia Sette, mãe de Hanna Santos, pivô da separação de Artur Jorge, desprezou a postura da filha e expôs disputa judicial após suposta fraude / Crédito: Jogada 10

O escândalo recente envolvendo a vida amorosa de Artur Jorge trouxe notoriedade ao nome de Hanna Santos, neta de Nilton Santos, no meio esportivo. Apesar de ser figurinha carimbada entre torcedores do Botafogo, a jovem de 33 anos ainda era desconhecida de outra parcela de adeptos do futebol e, agora, vê sua vida exposta quase como um livro aberto. Depois de surgir como pivô da separação do português com a ex-esposa, ela ainda se tornou alvo de fortes acusações e desprezo público por parte de sua mãe, Cláudia Sette. Já não havia relação próxima entre mãe e filha quando Hanna Santos conhece e se envolve com Artur Jorge, em meados de novembro de 2024. Isso porque de acordo com relato nas redes sociais, Cláudia Sette “perdeu tudo” após tornar-se vítima de um golpe financeiro da jovem — aliada à outra familiar — há cerca de quatro anos. O caso ainda corre em Justiça.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Além de tudo que ela fez contra mim. Estou há quatro anos tentando desenrolar um golpe que ela me deu. Já passei tudo que vocês nem imaginam. Fiquei uma pessoa completamente pobre. A última vez que eu a vi, ela me abraçou e chorava muito pedindo perdão. E eu só perguntava: ‘mas perdão por quê, de quê?’. Mal sabia eu que uns dois ou três meses depois ia descobrir tudo que ela fez. Muito triste, porque ela nasceu de dentro de mim, então muito triste ver esse caráter”, contou Sette. Por fim, esclareceu que o golpe ocorreu em conjunto. “Na minha vida, tudo é meu. E ela se juntou com uma prima minha, planejaram isso tudo por uns quatro anos ou, talvez, três. Aí me tomaram tudo”, completou. Repúdio ao caso com ex-Botafogo Cláudia decidiu compartilhar o caso após a exposição sofrida por Hanna, na última segunda-feira (27), em relação ao namoro com Artur Jorge. A jovem trabalhava na ‘Botafogo TV’ quando conheceu e se aproximou do — até então — treinador alvinegro, que era casado há 30 anos com a portuguesa Maria Marques. Posteriormente ao envolvimento, a carioca pediu demissão do canal oficial do clube. “Não admiro mulheres que pegam homem dos outros. Não admiro gente que pega nada de ninguém, nada. Eu tenho vergonha de ser mãe [da Hanna]. Ter um caso com um homem casado, para mim, é uma coisa que não passa pela cabeça. Eu não vou destruir a vida das pessoas querendo ter alguma coisa a força”, opinou Cláudia.

E a Hanna Santos que, de neta do Nilton Santos e adorada na Botafogo TV, passou a ser amante do Artur Jorge e agora é chamada de GOLPISTA pela própria mãe. Que isso mané… pic.twitter.com/ZxUfBCS0Uo — Espaço Glorioso (@EspacoGlorioso) April 29, 2025

Artur Jorge e Hanna Santos O relacionamento dos dois engatou definitivamente em novembro de 2024, já na reta final da temporada gloriosa do Alvinegro. Maria Marques, porém, só descobriu o caso extraconjungal durante a participação do clube na Copa Intercontinental no Qatar, em dezembro. Informações do ‘Extra’ indicam que a ex-mulher de Artur Jorge soube da traição ao ouvir conversas entre o novo casal, após o português esquecer de desligar a ligação no celular. “A traição não é sobre o que fizeste ou deixaste de fazer. Não fala da tua aparência, sobre o quanto amaste ou entregaste. A traição reflete apenas o caráter de quem escolheu enganar, mentir e desrespeitar. Não te culpes pelo erro dos outros. Quem trai não o faz por falta de amor no outro, mas por falta de valores em si próprio”, escreveu Maria à época em suas redes sociais.