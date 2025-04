Luciano desencanta e São Paulo bate o Náutico de virada pela Copa do Brasil

Com o resultado, o Tricolor joga por um empate no jogo de volta nos Aflitos, que acontece apenas no dia 20 de maio. Já o Timbu precisa de uma vitória por um gol para mandar a decisão para os pênaltis ou por dois ou mais para classificar direto.

O São Paulo saiu na frente no duelo da terceira fase da Copa do Brasil . Na noite desta terça-feira (29), de virada, o Tricolor bateu o Náutico por 2 a 1. Luciano, que não marcava a mais de dois meses brilhou e marcou os gols tricolores na partida.

Os dois clubes voltam a campo pelo Brasileirão no próximo final de semana. Na sexta-feira (02), o São Paulo recebe o Fortaleza, às 21h30, no Morumbis, pela Série A. Já o Náutico volta a campo no domingo (04), contra o Brusque, nos Aflitos, às 19h, pela Série C.

Náutico sai na frente e Tricolor busca o empate

O São Paulo começou a partida indo para cima e dominando o jogo. Na primeira grande oportunidade, Luciano recebeu na área e chutou para defesa de Muriel. Depois de dez minutos de pressão do Tricolor, o Náutico chegou e marcou. Caio Victor recebeu na esquerda, trouxe para o meio e anotou um golaço no Morumbis.

A festa pernambucana durou apenas quatro minutos. Luciano recebeu mais uma vez na área, só que desta vez girou bem e chutou firme para empatar o jogo e encerrar um jejum de mais de dois meses. O São Paulo ficava mais com a bola, só que não conseguia criar grande oportunidades. O Timbu teve a chance para ir para o vestiário em vantagem. Depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou para Paulo Sérgio, que mandou para fora.

Luciano brilha e vira para o São Paulo

Luciano apareceu novamente logo no começo do segundo tempo. Após cruzamento de Marcos Antônio, o atacante apareceu na área para dar um toque sutil e virar o jogo. O Tricolor teve a chance de ampliar, após novo cruzamento de Marcos Antônio, corta luz de André Silva, mas Matheus Alves bateu em cima do goleiro.