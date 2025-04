Juventude x Palmeiras (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Pela primeira vez na história, as equipes vão se enfrentar no futebol feminino, e duelo será nesta quarta-feira (30)

Nesta quarta-feira (30), Juventude e Palmeiras fazem um confronto inédito no futebol feminino, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para as 16h (de Brasília).

Onde assistir

Não haverá transmissão oficial.