Juventude x Fluminense (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Dessa forma, no momento, os Moleques de Xerém ocupam a 14ª colocação, com 8 pontos, enquanto o Alviverde soma 13, na quarta posição, depois de sete partidas.

Na sequência do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Fluminense mede forças com o Juventude pela 8ª rodada. O confronto acontece nesta quarta-feira (30), às 15h (de Brasília), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS). Assim, o Tricolor tenta dar um salto na classificação diante da equipe gaúcha, que tem surpreendido e está entre os quatro primeiros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

A transmissão da partida desta quarta-feira (30) será pela TV Papo.

Como chega o Juventude

Com 100% dentro de casa, a gurizada Jaconera retorna a campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Assim, os comandados do técnico Filipe Dias almejam encerrar a rodada na liderança da competição. Afinal, a diferença para os líderes Palmeiras e Cruzeiro é de apenas um ponto. Na sequência, Athletico-PR e Bragantino somam 13, a mesma pontuação da equipe gaúcha. O ingresso para assistir a partida será 2kg de alimento não perecível.

Como chega o Fluminense

Os Moleques de Xerém embarcaram para o Rio Grande do Sul com o retorno de vários titulares, que estiveram de fora do duelo com o América-MG, por estarem à serviço dos profissionais. Afinal, o técnico Renato Gaúcho optou por utilizar vários jovens na partida contra o Unión Española pela Sul-Americana, sob o comando de Alexandre Mendes. Por fim, o goleiro Kevyn Vinícius, os laterais Júlio Fidelis e Vagno, o zagueiro Gustavo Cintra, os volantes Dohmann e Fabinho e os atacantes Kelwin e Wesley Natã treinaram com o elenco.