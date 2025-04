Inter confirma lesão de Borré e relaciona joia para jogo na Copa BR

Jovem atacante Raykkonen Soares é incluído na lista de relacionados do Colorado pela ausência do colombiano / Crédito: Jogada 10

A preocupação do Inter com uma possível ausência de Borré se concretizou. Afinal, o clube confirmou a lesão muscular grau 2 na coxa esquerda do colombiano e se viu em meio a uma escassez de alternativas para centroavantes. Até porque Lucca e Ricardo Mathias permanecem como desfalques. Assim, o técnico Roger Machado decidiu incluir o promissor atacante Raykkonen Soares, da equipe sub-17. O Colorado não estipulou um período de recuperação para Borré, que atuou apenas 15 minutos na vitória de virada por 3 a 1 sobre o Juventude. Apesar do pouco tempo, o colombiano conseguiu marcar o último gol e dar fim ao jejum de quatro partidas sem balança a rede. Ele substituiu Valencia durante a etapa complementar, mas saiu de campo na maca.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outras duas possíveis opções, Lucca e Ricardo Mathias também ainda não terão condições de atuar. O primeiro está em fase final de recuperação de uma contusão muscular na coxa direita. Já o segundo está concluindo tratamento de uma torção no joelho direito. Inter aposta em solução caseira para escassez de centroavantes Neste cenário, pelas poucas opções de centroavante, o comandante decidiu incluir o jovem Raykkonen Soares, que atua originalmente na posição. O atleta, de 16 anos, está emprestado ao Inter pelo Goiás e já fez cinco gols em oito jogos. Raykkonen passou a treinar com o elenco principal na semana passada. A oportunidade veio após os gols surpreenderem a comissão técnica do elenco principal. Os relatos indicam que Soares se notabiliza pela força e velocidade e pode ganhar oportunidade de estrear no duelo contra o Maracanã. Em princípio, o jovem será uma alternativa a Valencia.

Entretanto, caso Roger prefira poupar o equatoriano, há a possibilidade de improvisar Wesley como um atacante centralizado. Outro jogador que segue em recuperação de uma contusão muscular na coxa esquerda é Johan Carbonero. O Internacional enfrenta o Maracanã, do Ceará, nesta terça-feira (29), às 19h, no Beira-Rio pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Relacionados do Internacional Goleiros: Anthoni e Ivan Laterais: Aguirre, Nathan e Ramon