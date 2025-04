Igor Rabello reconhece erro em gol do Maringá: ‘Difícil’

Zagueiro falha no gol do Maringá, mas faz um dos gols do Atlético-MG no empate por 2 a 2

O Atlético-MG deixou a desejar no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Galo não correspondeu o favoritismo, ficou duas vezes atrás no placar e empatou com o Maringá por 2 a 2, nesta terça-feira (29), fora de casa. Personagem do primeiro tempo, o zagueiro Igor Rabello falhou no primeiro gol do time paranaense, no entanto, fez o gol de empate para a equipe mineira.

“Meu primeiro jogo entre os titulares, então ainda pegando o ritmo do jogo. O zagueiro sempre está ali no lance e se sair o gol do adversário, a gente sempre vai estar no lance. Então é claro que eu assumo a responsabilidade de ter tirado a bola, mas o jogo é bem difícil. O time deles joga bem diferente do que está acostumado”, disse o zagueiro.