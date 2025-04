Grêmio x Palmeiras, pelo Brasileirão Sub 20: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do torneio, Verdão visita o Tricolor em Porto Alegre, que tenta emplacar primeira sequência de vitórias na competição

Líder do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras visita o Grêmio em busca da manutenção da ponta da tabela. A partida acontece na tarde desta quarta-feira (30), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Até aqui, o Verdão já somou 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota. No último duelo, venceu o clássico contra o Corinthians por 2 a 0. Já o Tricolor ocupa a 14ª colocação, com oito pontos conquistados.