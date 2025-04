Grêmio busca uma saída para sustentar vantagens no placar

A incapacidade em sustentar vantagens no placar se reflete na tabela do Brasileiro: o Grêmio se encontra na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com cinco pontos. Caso a equipe tivesse a competência de segurar os resultados positivos diante do Internacional e Vitória somaria nove pontos. Assim, provavelmente estaria ocupando a sexta ou a sétima posição.

A fragilidade defensiva do Grêmio interferiu negativamente em seus últimos três compromissos. Afinal, o time sofreu gols nos minutos finais diante do Inter e do Vitória pelo Brasileirão, além de Godoy Cruz, duas vezes, pela Sul-Americana, justamente quando estava em vantagem. Com isso, emplacou três empates consecutivos por erros coletivos e individuais. Portanto, tal vulnerabilidade também passa a ser um empecilho a ser superado pelo técnico Mano Menezes.

Fraqueza defensiva se destaca entre os times da Série A

O Grêmio, aliás, tem a segunda pior defesa do Brasileiro, com 11 gols sofridos, atrás apenas do Juventude. De forma mais ampla na temporada, é o time da Série A com terceiro setor defensivo mais frágil. Ao lado do Sport, sofreu 27 gols, sendo superado penas a Mirassol e Corinthians. Com relação à Sul-Americana, o jogo contra o Godoy Cruz representava um confronto direto pela liderança.

Um obstáculo que Mano precisará contornar para vencer esta fraqueza é a falta de tempo para realizar os ajustes em treinos. Uma vez que o time precisará enfrentar dois compromissos por semana. Desta forma, Mano precisará contornar este cenário adverso com correções no diálogo e no decorrer das partidas. Neste mesmo período até junho, o Tricolor Gaúcho terá partidas decisivas pela Sul-Americana e também pela Copa do Brasil. Inclusive, o duelo seguinte será a partida de ida da terceira fase da competição mata-mata. O Grêmio enfrenta o CSA, nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió.

