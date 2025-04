Fluminense perde caminhão de gols, mas vence Aparecidense pela Copa do Brasil

Jogando para pouco mais de 8 mil pessoas no Maracanã, o Fluminense venceu a Aparecidense-GO por 1 a 0 nesta terça-feira (29), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O gol, marcado tardiamente, foi de Keno, aos 35′ da etapa final. A torcida presente no Maraca viveu mix de emoções, já que vaiava o time minutos antes do gol do alívio. Ainda assim, vaias ao apito final. Com a (magra) vitória, o Tricolor jogará por um empate na volta (dia 21 de maio) para avançar à quarta fase.

Primeiro tempo

A partida já começou com uma notícia ruim para o Fluminense. Logo aos 9′, Cano ergueu demais o pé em disputa com o zagueiro Wellington e chocou-se com o defensor. Pior para o atacante tricolor, que precisou de substituição após sentir dores no joelho esquerdo e sair de maca. Pouco depois, aos 12′, quase que seu substituto abriu o marcador. Afinal, em jogada espetacular pela direita, Ganso fez corta-luz, e Eve chutou de primeira. Matheus Alves, muito bem colocado, fez a defesa no canto. Arias, aos 16′, fez o arqueiro trabalhar novamente, desta vez em chute de longe.