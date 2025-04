Flamengo x Internacional (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), às 15h, na Gávea, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Em situações opostas na tabela, Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo será na Gávea. O Rubro-Negro soma 10 pontos na oitava posição, dentro do grupo que avança para o mata-mata da competição. Já o Colorado está na 18ª posição, com seis pontos, abrindo a zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Internacional, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, aliás, terá transmissão da Flamengo TV, no YouTube.