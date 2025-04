Flamengo planeja poupar alguns titulares na estreia pela Copa do Brasil

Rubro-Negro analisa desgaste físico do elenco e pode propor uma maior rotatividade no duelo com o Botafogo-PB, que acontece quinta-feira / Crédito: Jogada 10

A partir desta semana, alguns clubes terão que se desdobrar em três competições no intenso calendário do futebol brasileiro. Entre eles, está o Flamengo, que lidera o Campeonato Brasileiro e fará sua estreia pela Copa do Brasil diante do Botafogo-PB na quinta-feira (1), às 20h (de Brasília), em São Luís (MA). Assim, o técnico Filipe Luís deve poupar alguns por causa do desgaste físico e para dar mais minutagem a outros atletas. Na entrevista coletiva após a goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, o comandante antecipou que que Matheus Cunha será o goleiro titular. Ele, então, ressaltou que Rossi necessita descansar, visto que atuou em 18 das 21 partidas, sendo 15 delas de forma consecutiva, sem dar espaço para a concorrência.