Flamengo homenageia Bruno Henrique e Luiz Araújo com camisa personalizada

Remanescente do time multicampeão de 2019, Bruno Henrique chegou à marca de 300 partidas pelo Rubro-Negro no último domingo (27), na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians. O atacante entrou nos minutos finais. Do atual elenco, é o segundo a alcançar o feito – o outro foi Arrascaeta. Dessa maneira, no total, Bruno Henrique soma 101 gols, com 52 assistências e 15 títulos.

Já Luiz Araújo completou 100 jogos pelo Flamengo. O jogador também entrou no segundo tempo contra o Corinthians. Ao todo, o atacante tem 14 gols marcados e 14 assistências, além de quatro troféus em sua galeria pelo clube.

Os dois atletas receberam das mãos de José Boto uma camisa personalizada, com o número de jogos correspondentes. Contudo, o Flamengo contabiliza amistosos realizados nas pré-temporadas.

Por conta da maratona de jogos, o Flamengo deve poupar alguns jogadores para o duelo contra o Botafogo-PB, válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam na quinta-feira, às 20h (de Brasília), em São Luís, no Maranhão.