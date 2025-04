Felipe fez sete pontos em nove possíveis em passagem interina pelo Vasco

Ao demitir Fábio Carille, o presidente do Vasco, Pedrinho, deixou claro que a intenção é que o diretor técnico Felipe comanda a equipe no próximo compromisso. Assim, na quinta-feira (1º), quando o Cruz-Maltino entrar em campo para enfrentar o Operário, pela terceira fase da Copa do Brasil, o ídolo como jogador iniciará seu segundo período no comando do Vasco.

A primeira foi na reta final do Brasileirão de 2024, após a queda do então treinador Rafael Paiva. Felipe, que já atuava como diretor técnico desde junho, assumiu nas três rodadas finais do torneio. Relembre, então, com o Jogada10.