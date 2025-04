Esposa de Éder Militão compartilha reação inusitada do zagueiro ao apagão na Europa

Uma queda geral de energia — com causas ainda desconhecidas —deixou a Europa à beira do caos nas últimas horas. Acontece que nem todo mundo reagiu ao episódio com a mesma aflição e teve até quem tirou um tempinho para ‘aproveitar’ a vida off. Caso, por exemplo, do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Tainá Castro, esposa de Militão, relatou sobre a forma inusitada que o marido encontrou de lidar com o caos, enquanto ela se preocupava. “Eu preocupadíssima com eles, pois não sei se conseguiram fazer almoço ou se tinha comida, sei lá. Aí consegui falar com o chefe, que conseguiu internet em um ponto lá da Madrid e ele me disse que está tudo bem. Eles estão fazendo sabe o que? Soltando pipa (risos). A gente aqui preocupadíssimo, e eles soltando pipa o dia inteiro”, contou de forma bem-humorada.