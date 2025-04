Dorival terá desfalques em sua estreia e tenta acertar a defesa do Corinthians

Treinador pode contar com Memphis Depay contra o Novorizontino e terá atenção reforçada na zaga alvinegra

Dorival Júnior já se prepara para sua estreia pelo Corinthians. O novo treinador, apresentado na última segunda-feira (28), comandará a equipe pela primeira vez na partida contra o Novorizontino, válida pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (30), no interior paulista.

O treinador já começa o seu trabalho com dor de cabeça. Sem contar com Rodrigo Garro, que só deve voltar aos gramados no final de maio, Dorival pode ter uma nova baixa. Memphis Depay, que deixou o gramado machucado contra o Flamengo, ainda será reavaliado para saber se estará em campo em Novo Horizonte.