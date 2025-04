Danilo exalta trabalho de Filipe Luís no Flamengo: ‘Viciado em performance’

Nesse sentido, o jogador destacou a humildade do comandante, que segundo ele, cuida dos detalhes e demonstra muita competência dentro e fora de campo. Para ele, os títulos da Copa do Brasil, Carioca e Supercopa são frutos da dedicação e do empenho do profissional, que é “viciado em performance”.

Líder do Campeonato Brasileiro , o Flamengo está prestes a estrear pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira (1), diante do Botafogo-PB , às 20h (de Brasília), em São Luís. Assim, em entrevista ao programa “Galvão e Amigos”, da Band, o defensor Danilo teceu elogios ao trabalho do técnico Filipe Luís à frente da equipe carioca.

“Sempre tive muita afinidade futebolística com o Filipe, sempre pensamos o futebol muito igual. Eu sabia que ele seria um treinador muito competente. Só não esperava que fosse tão rápido. Mas o Felipe é viciado em futebol, viciado em performance, em entender o jogo. E isso que ele vem fazendo agora no Flamengo é fruto da dedicação, do trabalho dele e da humildade dele. Ele é um treinador com um potencial incrível, um treinador que gosta de gerir todas as fases. Ele cuida nos detalhes “, disse, antes de completar:

“Hoje em dia eu acho que o que faz diferença é cuidar dos detalhes. O Filipe Luis, independente do adversário, independente do nível de cansaço, de estresse, faz os treinamentos cuidando de cada detalhe da próxima partida, das informações necessárias para que a gente entenda como fazer as pressões, onde encontrar os espaços vazios, onde o adversário pode te fazer mal, onde você deve e pode fazer mal ao adversário”, acrescentou.

Margem de crescimento e humildade

Até o momento, o treinador soma 24 vitórias, 11 empates e apenas duas derrotas no comando do Flamengo, com 75% de aproveitamento. Vale lembrar que Filipe conquistou títulos nas divisões de base (Sub-17 e Sub-20) antes de assumir os profissionais e chegou com respaldo da antiga diretoria.