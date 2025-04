Cuca minimiza erros e destaca poder de reação do Atlético-MG

Galo fica atrás no placar duas vezes, mas empata com o Maringá por 2 a 2

“Não tem vindo o resultado, mas o time não está jogando mal. É o time que tem o domínio do jogo e tem o padrão de jogo, mas lógico que tem dias que o jogador não está tão bem e as coisas não acontecem como a gente quer, mas a gente não pode dizer que o time está jogando mal”, disse o treinador.

O Atlético-MG não teve vida fácil no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Galo ficou duas vezes atrás no placar, no entanto, conseguiu reagir e empatou com o Maringá por 2 a 2, nesta terça-feira (29), fora de casa. Apesar dos erros, o técnico Cuca elogiou o desempenho da equipe e destacou o poder de reação.

O Atlético-MG completou três jogos sem vitória. Além do empate com o Maringá, também empatou com o Caracas, da Venezuela, pela Libertadores, e com o Mirassol, pelo Brasileirão. O jogo de volta contra o time paranaense será no dia 21, em Belo Horizonte. O vencedor avança às oitavas de final. Em caso de empate, no entanto, a decisão será nos pênaltis.

