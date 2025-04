Cruzeiro x Flamengo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem confronto nesta quarta-feira (30), às 19h, no Estádio Castor Cifuentes, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino

Cruzeiro e Flamengo voltam a campo nesta quarta-feira (30), às 19h, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, em confronto pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A Raposa ainda não sabe o que é perder na competição e ocupa a vice-liderança, com 19 pontos, mesmo número de pontos que a líder Ferroviária. Do outro lado, o Rubro-Negro, porém, está na oitava colocação, com 10 pontos, e quer permanecer na zona de classificação para próxima fase.

Onde assistir

A partida entre Cruzeiro e Flamengo, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino aliás, terá transmissão do Sportv (canal fechado)