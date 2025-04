Corinthians x Fortaleza, pelo Brasileirão sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Timão joga para entrar no G8, enquanto Leão do Picci precisa do resultado positivo para seguir no grupo de classificação à próxima fase / Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (30), Corinthians e Fortaleza entram em campo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2025. O Leão do Pici ocupa a sexta colocação, com 11 pontos. Já o Timão está em 12º lugar, com nove. O duelo será disputado no Parque São Jorge, às 15h (de Brasília). Onde assistir

Não haverá transmissão oficial.