Comitê da CBF dá parecer sobre polêmica em Botafogo x Fluminense

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (29) para enfrentar a Aparecidense pela Copa do Brasil, mas seu último compromisso segue rendendo polêmicas. Afinal, o Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI) da CBF divulgou nesta terça que concorda com a análise do VAR em lance de Gregore em Arias no clássico com o Botafogo, no último sábado (27).

“O parecer técnico do Comitê Internacional é de que não houve pênalti no lance citado. O atacante se coloca na trajetória normal de corrida do defensor para criar o contato. E, ao senti-lo, se deixar cair”, diz o documento.

Os ex-árbitros Nicola Rizolli, Nestor Pitana e Sandro Ricci, além do diretor de arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra e o integrante da Comissão de Árbitros, Fabricio Vilarinho formam o comitê. O árbitro de Botafogo x Fluminense foi Bruno Arleu de Araújo, com Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira tomando conta do VAR. Em áudio divulgado pela CBF na última segunda (28), aliás, ambos concordaram com a não marcação do pênalti.