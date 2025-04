Com quatro brasileiros, Globo lança chamada para Mundial de Clubes; veja

Vale ressaltar, portanto, que o Super Mundial de Clubes de 2025 vai contar com quatro brasileiros na edição: Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. As equipes conquistaram a vaga através da conquista da Libertadores nos últimos anos.

Dessa forma, o vídeo conta com lances no futebol das quatro equipes, incluindo o momento em que os jogadores levantam os respectivos títulos. Além disso, frisa que a competição contará com estrelas do futebol mundial, como Messi, Vini Jr., Mbappé e Haaland.

Consumidores da cerveja Budweiser agora terão um motivo a mais para comprar a cerveja. A marca, que é patrocinadora oficial da competição, anunciou a promoção “Bud te Leva” para levar torcedores à decisão . Dessa forma, a Bud ficará responsável pelas passagens, hospedagem e ingressos para a final do Mundial que vai acontecer nos Estados Unidos em julho. A decisão será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

No Grupo D, os desafios do Flamengo serão contra o Chelsea, Léon e Espérance. Por fim, no Grupo F, o Fluminense disputa vaga com o Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan HD.

Assim, o Palmeiras está no Grupo A e vai enfrentar o Al Ahly, Inter Miami e Porto. Enquanto Botafogo, no Grupo B, vai encarar o PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders.

Os consumidores e torcedores que tiverem interesse em concorrer, terá que comprar os produtos Budweiser ou Bud Zero, cadastrar o cupom fiscal no site da marca e, portanto, guardar o sorteio. Ademais, as compras pelo Zé Delivery também vão valer.

Além disso, a marca também vai oferecer outros prêmios: kit torcedor, com uma tv de 55 polegadas, soundbar, uma minigeladeira abastecida com Budweiser e Bud Zero, e uma camisa oficial de um dos clubes brasileiros no torneio. A ação também terá prêmios instantâneos, como caixas de som em parceria com a JBL, vouchers para compras no Zé Delivery e uniformes de clubes internacionais que estarão presentes no Mundial de Clubes.