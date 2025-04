Com mais um gol de Firmino, Al-Ahli chega à final da Liga dos Campeões da Ásia

Entre o Al-Ahli, do capitão Roberto Firmino, e o Al-Hilal, do técnico Jorge Jesus, melhor para a equipe do brasileiro, que continua sua luta pelo inédito título da Liga dos Campeões da Ásia. Nesta terça-feira (29/04), o time carimbou a vaga na final com uma atuação implacável e vitória por 3 a 1, com direito a mais um gol do atacante. O adversário da decisão sairá da semifinal desta quarta entre o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e o Kawasaki Frontale, do Japão.

Firmino, que já tinha deixado sua marca nas quartas de final, no sábado, quando o time venceu o Buriram United (TAI) por 3 a 0 e ele foi eleito o melhor da partida, abriu o caminho da vitória no clássico saudita. Logo aos 9 minutos de jogo, o atacante aproveitou cruzamento preciso da esquerda de Galeno e saiu para o abraço. Aos 27’, Ivan Toney ampliou, em amplo domínio do Al-Ahli. Al Dawsari, artilheiro da competição, agora com 10 gols, diminuiu antes do intervalo.

Al-Hilal tem um jogador expulso no segundo tempo

Se o Al-Ahli já sobrava em campo, com grande atuação, ficou ainda mais perto da final com a expulsão do zagueiro Koulibaly, do Al-Hilal, aos 14 minutos do segundo tempo. As chances não paravam de aparecer, com uma bola de Firmino na trave e dois gols de Ivan Toney bem anulados por impedimento. Kessié ainda desperdiçou um pênalti, aos 40’, mas Feras Al-Brikan, que acabara de entrar, deu números finais no último lance da partida.

“Foi uma das nossas melhores atuações na temporada, diante de um time muito qualificado. Realmente, todos fizeram uma bela partida e merecemos chegar à final. Vamos aguardar quem vem pela frente na decisão, mas queremos muito esse título que o clube nunca conquistou”, disse Firmino.

Time de Firmino nunca conquistou o título continental

Em toda a história da Champions da Ásia, o Al-Ahli chegou a duas decisões, mas perdeu ambas para times coreanos: 3 a 1 para o Busan I’Park, em 1986, e 3 a 0 para o Ulsan Hyundai ,em 2012.